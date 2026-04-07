رجل خاض 215 مباراة بقميص ريال مدريد قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

قد يرحل إدواردو كامافينغا (23) عن ريال مدريد في الصيف المقبل، وفقًا لما ذكرته MARCA. ويبدو أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة الأكثر منطقية للدولي الفرنسي.

تعاقد ريال مدريد مع كامافينغا في صيف 2021 مقابل 31 مليون يورو قادمًا من ستاد رين. ومنذ ذلك الحين خاض 215 مباراة رسمية.

وبسبب جلوس كامافينغا على مقاعد البدلاء أكثر مما يرغب، يفكر في الرحيل عن مدريد. وفي الوقت نفسه لم يعد الملكي يعتبره غير قابل للبيع.

ويرجع ذلك بالأساس إلى أن كامافينغا لم يحقق قط الانطلاقة المتوقعة منه بالكامل بعد رحيل توني كروس ولوكا مودريتش. وتحت قيادة عدة مدربين استُخدم في الغالب كلاعب تدوير في مراكز مختلفة.

ولا يستعجل ريال مدريد بيع كامافينغا المحتمل، لكنه منفتح على عروض مالية كبيرة قادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما يُقال في إسبانيا.

ويبدو أن باريس سان جيرمان ليس خيارًا في الوقت الحالي، إذ إن بطل دوري أبطال أوروبا لا يحتاج إلى لاعبي وسط.

ويرتبط كامافينغا بعقد مع ريال مدريد حتى منتصف عام 2029. ووفقًا لموقع Transfermarkt فإن قيمته لا تقل عن 50 مليون يورو.