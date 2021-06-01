رجل العاشرة في طريقه للعودة .. ريال مدريد يتفق على إعادة أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي مطلوب في ريال مدريد بعد موسم صفري محبط للملكي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة إدارة ريال مدريد في الحصول على خدمات المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير"، والتي أكدت أن أنشيلوتي أصبح ضمن الخيارات المتاحة لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز قام بالفعل بالتواصل مع المدير الفني الحالي لنادي إيفرتون الإنجليزي لاستطلاع رأيه في إمكانية العودة.

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وكان أنشيلوتي هو المدير الفني لريال مدريد في الفترة بين 2013 و2015 عندما حصل على لقب دوري أبطال أوروبا العاشر في تاريخ النادي.

وفاز أنشيلوتي أيضًا بلقب كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية خلال فترته في صفوف الفريق.

وبحسب ما ذكرت مصادر عديدة فأنشيلوتي قد اتفق مع ريال مدريد بالفعل، وفي الوقت الحالي يدرس طريقة الرحيل الأفضل عن فريقه الحالي إيفرتون.

ولا يعد أنشيلوتي هو المرشح الوحيد لتدريب ريال مدريد، حيث ارتبط اسم ماسيميليانو أليجري وأنطونيو كونتي أيضًا بالنادي الملكي.

بالإضافة لذلك أوضحت تقارير صحفية أخرى أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان مرشحًا لتدريب الفريق مع راؤول جونزاليس.