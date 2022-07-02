رجله في روما .. جارسيا يطلب من النصر ضم لاعب برشلونة

رودي جارسيا بدأ يُحدد طلباته في النصر

أغلق النصر ملف المدرب بعد تعاقده رسميًا مع الفرنسي رودي جارسيا وبدأ سريعًا الخطوة الثانية في طريق بناء فريق قوي للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الجديد، والتي تمثلت في إبرام الصفقات وتوقيع العقود.

النصر وحسب المصادر المتابعة أبرم صفقتين حتى الآن لكن لم يُعلن عنهما رسميًا بعد، الأولى متعلقة بحارس المرمى الكولومبي دافيدي أوسبينا الذي انتهى عقده للتو مع نابولي ويتواجد في دبي حاليًا للخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع عقود انضمامه للعالمي.

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الصفقة الثانية خاصة بظهير أيسر ريمس، جيسلان كونان، الذي طلبه جارسيا تحديدًا ونجحت الإدارة النصراوية في التفوق على ليون وخطف توقيعه على عقد يمتد لعامين قادمين.

طلبات جارسيا لم تنته فيما يبدو، إذ أفاد موقع فووت ميركاتو المختص بسوق الانتقالات أن المدرب المخضرم طلب من الإدارة النصراوية جمع شمله مجددًا مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الحالي.

بيانيتش عاش تجربة مثيرة للإعجاب مع جارسيا في روما وكان أحد أبرز نجوم الفريق خلال تلك الفترة من 2013 حتى 2016، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس ومن ثم إلى برشلونة لكن دون أن يُحالفه النجاح الكبير هناك.

صاحب الـ32 عامًا قضى الموسم الماضي معارًا مع بيشكتاش التركي لكن الإصابات منعته من لعب أكثر من 16 مباراة أساسيًا مع الفريق في الدوري التركي صنع خلالها هدفين، وقد عاد لفريقه الإسباني هذا الصيف والذي لا نية له للحفاظ عليه رغم ارتباطه معه بعقد يمتد حتى صيف 2024.

بيانيتش ارتبط بالعودة إلى ناديه الفرنسي ليون أو خوض تجربة جديدة في إيطاليا، لكن الدوري السعودي قد يكون وجهته القادمة خاصة مع تواجد جارسيا هناك.