الاتحاد العربي يعلن مواعيد مباريات دور الـ8 بكأس زايد

لأول مرة تشهد البطولة العربية في نسختها الحالية إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف اللجنة المنظمة لكأس زايد للأندية الأبطال، برئاسة رجاء السلمي؛ مستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور الـ8 بالبطولة.

وكانت قرعة المباريات قد أجريت في 17 من الشهر الجاري بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

من المقرر أن تقام مباريات الذهاب في الفترة من 26 يناير المقبل وحتى 16 من فبراير، على أن تُلعب لقاءات الإياب بدايةً من الثامن من فبراير وحتى 25 من الشهر نفسه.

وجاء مواعيد المباريات كالتالي:

الرجاء المغربي × النجم الساحلي التونسي - الذهاب 26 يناير، الإياب 8 فبراير.

مولودية الجزائر × المريخ السوداني - الذهاب 31 يناير، الإياب 16 فبراير.

الهلال السعودي × الاتحاد السكندري - الذهاب 8 فبراير، الإياب 18 فبراير.

الوصل الإماراتي × الأهلي السعودي - 16 فبراير، 25 فبراير.

يذكر أن الاتحاد العربي أعلن مؤخرًا أنه سيتم إقامة نسخة أخرى من كأس زايد، بجانب إقامة بطولة عربية للمنتخبات الكبرى.