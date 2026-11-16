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يرى جانلويجي دوناروما أن إيطاليا عانت إرهاقًا بدنيًا ونفسيًا خلال خسارتها 4-1 أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية مساء الأحد. وأقر قائد المنتخب بأن الفريق لم يتمكن من تكرار المستوى الذي قدمه في فوزه السابق على فرنسا، ليفوّت التأهل إلى ربع النهائي.

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انهيار إيطاليا في بروكسل بعد بداية قوية

كانت إيطاليا تحتاج إلى التعادل فقط في بروكسل لبلوغ ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، لكنها تراجعت من المركز الأول إلى الثالث في مجموعتها. وافتتح بيو إسبوزيتو التسجيل بعد ثنائيته أمام فرنسا ، لكن ماكسيم دي كويبر وناثان نجوي وجيريمي دوكو ودييجو موريرا قادوا عودة حاسمة لبلجيكا.

وتصدى سيني لامنس أيضًا لركلة جزاء نفذها إسبوزيتو في وقت متأخر، في مباراة خالف فيها الضيوف التوقعات باتباعهم نهجًا دفاعيًا. ولم تمنع خسارة أثقل سوى تصديات جانلويجي دوناروما، حارس مانشستر سيتي، الحاسمة، ولا سيما أمام كيفن دي بروين.

دوناروما يشير إلى الإرهاق بعد مواجهة فرنسا

أقر مدرب بلجيكا مارك فان بوميل بأن فريقه «كان سيسجل ستة أهداف» لولا تألق دوناروما . وفي حديث إلى راي سبورت، عزا قائد إيطاليا الإرهاق إلى فوز فريقه على فرنسا 3-1 بعد عودته في النتيجة على ملعب سان سيرو قبل ثلاثة أيام.

وقال: «للأسف، هذا جزء من عملية التعلم. لقد بدأنا حقبة جديدة، لذا من الممكن أن نمر بهذه التقلبات. لم نكن مذهلين حينها، ولسنا كارثة الآن. كانت ليلة رائعة أمام فرنسا، وربما استنفدنا الكثير من الطاقة لتحقيق تلك النتيجة، لذلك كنا متعبين بعض الشيء بعد ثلاثة أيام فقط».

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وأضاف: «عندما تخوض مباراة مثيرة إلى هذا الحد، فليس من السهل أن تستعيد المستوى نفسه على الفور. هذا ليس عذرًا، لكننا بالتأكيد كنا أقل حدة مما كنا عليه قبل أيام».

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وتابع: «لنكن صريحين، لم يتوقع أحد أن نقدم مشوارًا جيدًا إلى هذا الحد في دوري الأمم الأوروبية. خضنا بعض المباريات المبهرة حقًا، لكن بلجيكا كانت الأفضل الليلة، ونعلم أن علينا التحسن».

انكشاف الثغرات التكتيكية خلال إعادة بناء فريق مانشيني

تركت إيطاليا مساحات مرارًا خلال التحولات، وهي ثغرة سلط دوناروما الضوء عليها بعد المباراة. وقال: «ما علينا التفكير فيه هو أننا سمحنا بالكثير من الهجمات المرتدة، لذا يجب أن نحسن الرقابة الوقائية. يمكن لهذه الهزيمة أن تكون درسًا قيّمًا، وستكون كذلك. قال المدرب بالفعل إن علينا رفع رؤوسنا. كانت الهزيمة مؤلمة، فقد أردنا جميعًا مواصلة المشوار في هذه البطولة».

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ووسّع المدرب روبرتو مانشيني خياراته في التشكيلة بمنح جناح ميلان ألفادجو سيسيه مشاركته الأولى مع المنتخب الأول، وإشراك نيكولو بيسيلي لاعب روما أساسيًا للمرة الأولى في مباراة رسمية. ورحب دوناروما بهذه المرحلة الانتقالية: «المدرب مميز، ويمكنه مساعدتنا كثيرًا. وعلينا أيضًا مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا، ونعلم أنه ليس لدينا وقت طويل لأن تصفيات بطولة أمم أوروبا تقترب، لكنهم بحاجة إلى اللعب واكتساب الخبرة. هناك الكثير من اللاعبين الشباب الواعدين، لكنهم بحاجة إلى اللعب بوتيرة أكبر».

تصفيات بطولة أمم أوروبا تقترب من التشكيلة الشابة

بعد إخفاق إيطاليا في بلوغ ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، يتجه تركيزها مباشرة إلى تصفيات بطولة أمم أوروبا المقبلة. ويتعين على مانشيني دمج المواهب قليلة الخبرة، مثل سيسيه وبيسيلي، سريعًا، مع معالجة الثغرات الدفاعية خلال التحولات التي انكشفت في بروكسل. وسيكون إيجاد الثبات في المستوى بعد فترة دولية شهدت تقلبات أمرًا حيويًا لإعادة بناء المنتخب الإيطالي.