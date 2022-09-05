"ربا صريح" .. الهلال يطلب مراجعة مركز التحكيم في "قرار" كنو

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بتأييد قرارات غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو بين الهلال والنصر، ولكن ورغم ذلك إلا أن كلمة النهاية لم تكتب بعد للقضية.
ما هو جديد قضية كنو بين الهلال والنصر؟
الهلال وحسبما أفادت صحيفة الجزيرة السعودية تقدم بطلب لمراجعة حُكم مركز التحكيم الصادر في قضية كنو لاشتماله على حُكم بالربا الصريح والمحرم شرعًا.
وقد استند النادي في طلبه إلى حُكم المركز في قضية سابقة بين النصر والفيصلي تخص انتقال ثنائي الأخير، سلطان الغنام وحمد المنصور، إلى الأول.
مصادر "الجزيرة"— رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) September 5, 2022
نادي #الهلال يقدم طلب مراجعة لحكم مركز التحكيم الصادر في قضية كنو لاشتماله على حكم بالربا الصريح والمحرم شرعاً ، علما أن المركز في أحد أحكامة السابقة ضد النادي #الفيصلي قد قرر عدم جواز الحكم بالربا .@ahmad2man pic.twitter.com/4U5HC2HB1K
الفيصلي طالب بتسديد النصر غرامة مالية لتأخره في تسديد مستحقات الصفقة، حسبما ينص العقد المبرم بين الناديين، ولكن مركز التحكيم رفض طلبه لأنه رأى تلك الغرامة تندرج تحت بند الربا المحرم.
ولم تُوضح الصحيفة أو أي مصدر هلالي مكمن الربا في حُكم مركز التحكيم لصالح النصر، لكن بعض المغردين على تويتر أشاروا إلى أن الأمر يتعلق بحصول النصر على 20 مليون ريال سعودي من الهلال وكنو رغم أنه لم يدفع للاعب سوى 7 ملايين هي مقدم عقده.
ما هو قرار مركز التحكيم الرياضي في قضية كنو؟
حساب النصر الرسمي على تويتر أكد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي يتضمن قراراته بشأن قضية كنو.
وأشار الخطاب إلى أن القرارات الصادرة بالإجماع من هيئة التحكيم تتضمن المصادقة على قرارات غرفة فض المنازعات بإيقاف لاعب الوسط السعودي 4 أشهر ومنع الهلال من القيد فترتي تسجيل بجانب إلزام النادي واللاعب متضامنين أو منفردين بتسديد غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال سعودي لصالح النصر.
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