النتائج المباشرة
كأس آسيا

رباعي عربي في اختيارات الاتحاد الآسيوي للاعب الأفضل بدور المجموعات

التعليقات()
شهدت القائمة التي تم طرحها تواجد 4 لاعبين من منتخبات عربية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

فتح الحساب الرسمي بطولة كأس آسيا 2019 الباب للجماهير من أجل اختيار اللاعب الأفضل في دور مجموعات البطولة الذي أنتهى أول أمس.

وشهدت القائمة التي تم طرحها تواجد 4 لاعبين من منتخبات عربية، وبالتحديد من منتخبات السعودية وقطر والعراق والأردن.

وتواجد سالم الدوسري قائد الأخضر السعودي في هذه القائمة رفقة كل من المعز علي هداف البطولة برصيد 7 أهداف مهاجم المنتخب القطري، مهند علي نجم المنتخب العراقي، وأخيراً ياسين البخيت لاعب الأردن.

اختيارات المحررين

وقال الحساب الرسمي للبطولة عبر "تويتر" : "العديد من اللاعبين أبهرونا في مرحلة المجموعات! ولكن جائزة أفضل لاعب لتلك المرحلة سيحصل عليها لاعب واحد"، لتكشف عن المرشحين من أجل تصويت الجماهير.

وتنتظر جماهير الكرة الآسيوية مواجهات نارية في دور الــ16، حيث يلتقي المنتخب العماني أمام منتخب إيران، ويواجه الأخضر السعودي منتخب اليابان، وذلك ضمن أبرز المواجهات.

الموضوع التالي:
أنشيلوتي يكشف عن اعجابه بلاعب آيندهوفن
الموضوع التالي:
راكيتيش وألبا مهددان بالغياب عن مباراة جيرونا
الموضوع التالي:
أشعة لوليد سليمان للكشف عن حجم إصابة الركبة
الموضوع التالي:
أنشيلوتي: زيدان ساهم في تغيير فكرتي عن كرة القدم
الموضوع التالي:
إيسكو مقابل ديبالا؟ من يربح في الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد؟
إغلاق