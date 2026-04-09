يضع رايو فاييكانو قدمًا في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. مساء الخميس، كان النادي الإسباني في ربع النهائي على أرضه أقوى بكثير من آيك أثينا بنتيجة 3-0. وستُقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل عند الساعة 21:00 في أثينا. وسيواجه الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي الفائز من لقاء إف إس في ماينتس 05 – آر سي ستراسبورغ.

تخطّى رايو مرحلة الملحق، بعدما أنهى النادي القادم من مدريد مرحلة الدوري في المركز الخامس. وفي دور الـ16 كان رايو متفوقًا بفارق ضئيل على سامسونسبور التركي: 3-2 بمجموع المباراتين. كما لم يحتج آيك إلى خوض الملحق أيضًا، إذ حل ثالثًا في مرحلة الدوري. وأقصى اليونانيون في دور الـ16 فريق إن كيه تسيليه بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين.

بدأ رايو بداية حالمة على أرضه، إذ تقدم 1-0 خلال دقيقتين فقط. أعاد ألفارو غارسيا الكرة من خط المرمى إلى الخلف، ليضع إيلياس أخوماش — الذي لم يصب الكرة جيدًا حتى — هدف الافتتاح على اللوحة.

وبعد عشرين دقيقة بدا أن فلوريان لوجون، الذي كان قبل ذلك بقليل قد منع لوكا يوفيتش من التسجيل بتدخل دفاعي جيد، سيوقع على الهدف الثاني. فقد غيّر المدافع الفرنسي اتجاه تسديدة أخوماش بلمسة جميلة بالكعب، لتسكن الكرة الشباك عبر القائم من الداخل. غير أن الهدف أُلغي بسبب تسلل مؤثر.

وعلى الطرف الآخر من الملعب سنحت فرص أيضًا لآيك. فقد ارتطمت ضربة رأس من بارناباس فارغا بالقائم بعد أن لامسها الحارس أوغوستو باتايا، وانزلق أبو بكرَي كويتا عندما انفرد بباتايا، وبعد قليل رأى كويتا تسديدة تُحجب من بيب تشافارّيا.

وقبيل الاستراحة ضاعف رايو النتيجة، وكان أخوماش حاضرًا مجددًا. وهذه المرة شاهد المهاجم المغربي كيف استغل أوناي لوبيز الكرة المرتدة من تسديدته التي تصدى لها توماس ستراكوشا: 2-0.

شهد الشوط الثاني أحداثًا أقل. ومع ذلك سُجِّل هدف آخر مرة واحدة. ارتكب فيليبي ريلفاس لمسة يد، وبعد تدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) احتُسبت ركلة جزاء. ونفّذ إيسي بالاثون ركلة الجزاء بنجاح: 3-0. لذا يتعيّن على آيك بذل مجهود كبير الأسبوع المقبل.