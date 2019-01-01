رايولا يواصل الضغط على دي ليخت لرفض برشلونة

محاولة تفتح الباب أمام الجميع لضم المدافع الهولندي

يواصل مينو رايولا وكيل أعمال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، محاولاته من أجل إقناع اللاعب برفض الانتقال لبرشلونة.

نجم أياكس أمستردام يعتبر الهدف الدفاعي الأبرز لجميع أندية أوروبا الصيف القادم، لمستوياته المميزة مع النادي الهولندي هذا الموسم.

لويس سواريز: ليفربول يلعب مثل برشلونة، لا أرى اختلافًا كبيرًا بينهما

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة لازال هو الطرف المفضل للتعاقد مع دي ليخت.

ويأتي ذلك استغلالاً لعلاقته القوية بأياكس، وتعاقده مع فرينكي دي يونج زميل دي ليخت الحالي بالفريق.

ومع ذلك يحاول رايولا تغيير وجهة اللاعب، بانضمامه إلى بايرن ميونيخ أو مانشستر يونايتد أو يوفنتوس.

وكيله: موقف بيل تجاه ريال مدريد لم يتغير

وهي الخطوة التي تجعل الصراع مفتوحاً من أجل ضم صاحب الـ19 عاماً، حتى الأسابيع الأولى من سوق الانتقالات.

ويستعد دي ليخت مع أياكس لخوض مواجهة صعبة مساء اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف توتنهام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا