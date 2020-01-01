رايولا يلمح إلى اعتزال إبراهيموفيتش

هل يعلق السلطان حذائه في نهاية الموسم؟

كشف وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، عن مستقبل اثنين من وكلائه في الفترة المقبلة وهما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والحارس جانلويجي دورناروما لاعبا ميلان.

إبراهموفيتش انضم إلى ميلان في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، مجاناً بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في عقد يمتد لمدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد.

وقال رايولا حسب ما نقلته "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "إبرا لديه نصف موسم مع ميلان وسيقرر ما يريده بعد ذلك، سواء بالبقاء أو اللعب لنادٍ أخر".

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وأضاف: "أوصيه باللعب والاستمتاع والانجراف مع الأمور إذا كان سعيداً، ولكن إذا كان غاضبًا عليه التوقف فوراً والرحيل".

رايولا يرى أن السلطان سعيد في الوقت الحالي مع ميلان ولا توجد أي مشاكل مع الفريق وربما يستمر لوقت أكبر.



ولمح إلى أن هنالك نصف مشروع يجهز له في الوقت الحالي ومن الممكن أن يعلق إبراهيموفيتش حذائه في نهاية الموسم ويعتزل كرة القدم، ويتفرغ للمشروع ولكن تبقى الأمور في نهاية الأمر في اللاعب السويدي.

وعن مستقبل الحارس دوناروما أكد: "لا يوجد مستحيل في تجديد عقده مع ميلان ولم نتحدث مع الإدارة حتى الآن ولكنني لا أزال أنتظر اعتذار من المشجعين على ما بدر منهم سابقاً في حق الحارس".

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واستكمل: "مهمتي هي أن أقوم بالأفضل للاعبين ولا يزال يتبقى لدوناروما عامين في عقده مع ميلان وهنالك بعض الوقت لتقييم الأمور".

واختتم: "تجدد عقده في2017 كانت خطوة سلبية للاعب لم يكن عليه أن يجدد عقده مع الميلان".

يذكر أن عقد دوناروما ينتهي مع ميلان في صيف عام 2021، ولكن إدارة النادي تحاول تمديد عقده لعامين إضافيين.