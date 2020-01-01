رايولا يقترح على إنتر ضم لاعب منتخب إيطاليا

يبدو أن شهية إنتر للتعاقدات لم تنتهي

يبدو أن حالة الانتعاش التي يعيشها إنتر الإيطالي في هذه الأيام جعلت الفريق قبلة لوكلاء الأعمال لعرض بعض من لاعبيهم على الفريق الإيطالي.

إنتر تعاقد مع فيكتور موسيس وأشلي يونج يقتربون من التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيركسن في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وحسب "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية فأن وكيل أعمال اللاعبين الشهير مينو رايولا اقترح على إنتر التعاقد مع اللاعب لورينزو إنسيني جناح نابولي في الفترة المقبلة لتدعيم الفريق.

إنسيني قاد فريقه إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعد إقصاء حامل اللقب لاتسيو بهدف في بداية المباراة لينجح الفريق في الفوز لأول مرة تحت قيادة المدرب جينارو جاتوزو.

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رايولا كان قد تواجد أمس في مقر إنتر ولكن ليس لبحث تعاقد الفريق مع إنسيني بل لبحث أوضاع موكله أندريا بينامونتي لاعب الفريق المعار إلى جنوى.

إنسيني يعتبر هدفاً للكثير من الأندية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية كان اللاعب على مقربة للانضمام إلى باريس سان جيرمان ولكن الصفقة فشلت في الأمتار الأخيرة.

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس المتصدر بفارف نقطتين.