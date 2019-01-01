رايولا يعلق على شائعات رحيل دي ليخت إلى باريس

كبار أوروبا يطلبون دي ليخت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق مينو رايولا، وكيل نجم أياكس ماتياس دي ليخت، على التقارير التي تحدثت على انتقال وشيك للمدافع الهولندي إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وأوضحت عدة مصادر مساء الثلاثاء أن رايولا متواجد في العاصمة الفرنسية واجتمع مع المدير الرياضي المقبل لبي إس جي ليوناردو لحسم الصفقة.

ورد رايولا على الأنباء مع وكالة "أنسا" قائلاً: "هذا مثال كلاسيكي على الأنباء الكاذبة".

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دي ليخت هو الآخر أكد في تصريحات مع "موندو" الثلاثاء أنه لم يقرر بعد مستقبله وسيعمل على اتخاذ قراره النهائي خلال العطلة الصيفية.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم دي ليخت من صفوف أياكس، وعلى رأسها برشلونة، الذي أكد على لسان سكرتيره إيريك أبيدال أن المفاوضات مستمرة.

وتقدر قيمة صفقة انتقال دي ليخت، 20 عاماً، من أياكس لأي فريق مهتم بخدماته في حدود 80 مليون يورو.