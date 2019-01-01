رايولا يرسم خطة جديدة لإطلاق سراح بوجبا من مانشستر يونايتد

ثعلب المفاوضات يُحضر مفاجأة غير سارة لمانشستر يونايتد

أفادت بعض الصحف البريطانية نقلاً عن مصادر إسبانية، أن وكيل أعمال لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا، رسم خطة جديدة لإطلاق سراح موكله من معقل الشياطين الحمر في المستقبل القريب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" عن هذه المصادر، فإن مينو رايولا لا يرغب في الجلوس على طاولة المفاوضات مع المدير التنفيذي لليونايتد إد وودوارد، للاتفاق على البنود الشخصية في عقد صاحب الـ26 عامًا.

وفي الآونة الأخيرة، ترددت أخبار عن رغبة الإدارة الأمريكية في الإبقاء على بطل العالم حتى إشعار آخر، وذلك بإغرائه براتب لا يُقاوم، ليوافق على تمديد عقده الذي سينتهي بعد عامين، ومعها ينتهي مسلسل ارتباط اسمه بريال مدريد.

لكن التقرير الإنجليزي، نقل عن "Diario Madridsta"، أن رايولا يُحضر لمفاجأة غير متوقعة لإد وودوارد ومجلس إدارة اليونايتد، وذلك بتحديد مبلغ 600.000 جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، كشرط غير قابل للنقاش، إذا أرادوا الاحتفاظ بموكله.

التشكيل الأفضل لعام 2019. 📝



برأيك من اللاعب الذي لا يستحق التواجد في هذا التشكيل؟ 🤔 pic.twitter.com/AHIU8GTZ5k — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 24, 2019

ووفقًا لنفس المصدر، فلن يقبل النادي الإنجليزي بما وصفه "بالشرط التعجيزي"، ما سيُجبر الإدارة الأمريكية على الاستماع لريال مدريد، أو تحمل التبعات بالتحسر على رحيله بموجب قانون بوسمان مع انتهاء عقده منتصف عام 2021.