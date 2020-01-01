رايولا يدعم وودوارد ومانشستر يونايتد ويستشهد بصناعة الأفلام

مينو رايولا وكيل أعمل النجم الفرنسي بول بوجبا يدعم إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد بعد حادثة الاعتداء على منزله.

قدم وكيل الأعمال البرتغالي مينو رايولا الدعم لإد وودوارد المدير التنفيذي لفريق مانشستر يونايتد بعدما تعرض منزل الأخير للاعتداء من قبل عدد من جماهير النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "ذا أتلتيك" وأكد خلالها أن وودوارد يملك كامل تعاطفه ودعمه في الفترة المقبلة بعد ذلك الاعتداء.

وقال رايولا: "لو قام أحدهم باستخدام التصريحات الخاصة بي كمبرر لأي نوع من الغضب تجاه إد وودوارد فهم على خطأ كبير لأن علاقتي به جيدة واحترافية بشكل كبير، ولا يجب أن نتفق على كل شيء".

وأضاف: "الذي حدث بالأمس ليس طبيعيًا ويعتبر عنف وأنا أرفض كافة أشكاله، هؤلاء الذين قاموا بذلك حمقى وتصرفهم يعد جريمة".

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وأكمل: "يجب أن ننظر لهؤلاء الأشخاص ونعيد تعليمهم لو تطلب الأمر، ولا يمكنهم أن يكونوا جزءًا من كرة القدم فهي في النهاية رياضة تهدف للمتعة ولا يمكن أن تكون مسألة حياة أو موت".

وأنهى تصريحاته: "هل يمكن لجماهير صناعة الأفلام أن تهاجم منزل براد بيت لو قدم فيلمًا سيئًا؟ هل يحصل كيكي تارانتينو على تهديدات بالقتل لأن فيلمه لم يكن جيدًا؟ لا يوجد سبب أو عذر، وودوارد لديه كامل تعاطفي ودعمي".

وكانت تقارير قد أشارت لإمكانية استمرار احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد على سياسة الإدارة في السنوات الماضية خلال المواجهة المقبلة للفريق.

جدير بالذكر أن رايولا كان قد هاجم إدارة مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية سابقة وقال خلالها أنه يريد ألا يتعامل معهم من جديد.