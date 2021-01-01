رايولا ومينديش وزهافي .. 3 علاقات ودية للابورتا تمنح برشلونة الأمل

كيف يحاول لابورتا استغلال علاقاته من أجل صفقات أفضل لبرشلونة

يبدو أن الحديث في برشلونة في الوقت الحالي سيقتصر على من سيتم التعاقد معهم في الصيف المقبل وكيف ستتم عملية إحلال وتجديد الفريق المنتظرة بعد التخلص من كابوس جوسيب ماريا بارتوميو.

اعتاد دائمًا عن رئيس نادي برشلونة الحالي جوان لابورتا أن يحيط نفسه بأشخاص يمثلون مراكز قوة في اللعبة ويمكنهم مساعدته في كل ما يحتاج إليه، من وكلاء اللاعبين وغيرهم.

حافظ لابورتا على هذه الصداقات على مر السنين سواء مع فترةته الرئاسية الأولى مع برشلونة، أو بعد ذلك حين ابتعد عن المنصب لسنوات طويلة قبل أن يعود إليه من جديد.

والآن بعد أن أعيد انتخابه كرئيس لبرشلونة، من المقرر أن يدعو أمثال بيني زهافي ومينو رايولا وجورج مينديش لمحاولة مساعدته في إعادة بناء فريق برشلونة هذا.

لابورتا وزهافي



يعتبر بيني زهافي وكيلًا متمرسًا للاعبين يعرف سوق الانتقالات جيدًا، وتعود علاقته مع لابورتا إلى الفترة الأولى التي قضاها كرئيس لبرشلونة في عام 2003 والتي امتدت حتى 2010.

حاول زهافي إقناع ديفيد بيكهام باختيار كامب نو بدلاً من ريال مدريد في عام 2003، لكن الصفقة تمت بالفعل مع فريق العاصمة ووقع برشلونة بدلاً منه مع رونالدينيو.

كما لعب زهافي دورًا أساسيًا في انتقال الأموال الكبيرة لنيمار إلى باريس سان جيرمان في صفقة القرن الأغلى في تاريخ كرة القدم، وكان لابورتا ضيفًا في حفل زفاف ابنته.

التقى الثنائي قبل أسبوعين إلى جانب وكيل آخر، فالي رمضان، وغادر لابورتا اللقاء بآمال كبيرة بالتعاقد مع دافيد ألابا من ريال مدريد، المهتم بخدمات النجم النمساوي الذي قرر الحريل عن بايرن ميونخ بالفعل وأعلن ذلك بشكل رسمي.

و يبدو من غير المحتمل أن يعطي زهافي مثل هذا الصديق المقرب أملاً كاذبًا، على الرغم من حقيقة أن ألابا قد وافق على صفقة انتقاله بالفعل إلى اللوس بلانكوس الصيف المقبل.

لابورتا ومينديش



ساعد وكيل الأعمال الشهير جورج مينديش في جلب مجموعة من كبار اللاعبين إلى برشلونة بما في ذلك النجم البرتغالي ديكو وكاد أن يجلب كريستيانو رونالدو قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

لقد عمل أيضًا على محاولة التأكد من أن جوزيه مورينيو سيكون بديلًا لفرانك ريكارد في عام 2008، على الرغم من حصول بيب جوارديولا على المنصب أخيرًا بقرار من الراحل يوهان كرويف.

ظل لابورتا على اتصال مع مينديش على مر السنين وستتحول اهتماماتهم الآن إلى تمديد عقد موكله أنسو فاتي في النادي كأبرز الخطوات المنتظرة، في ظل محاولات لاستغلال تلك الصداقة لتعاون أكبر.

لابورتا ورايولا

رايولا هو أحد أفضل وكلاء اللاعبين في عالم كرة القدم، وقد جلب مع لابورتا زلاتان إبراهيموفيتش إلى النادي الكتالوني في 2009، وهي صفقة كان رايولا دائمًا ممتنًا للعمولة التي حصل عليها.

في الانتخابات السابقة، حاول لابورتا استخدام علاقة رايولا مع بول بوجبا لصالحه، قائلاً إنه إذا فاز، فإن الفرنس ، الذي وقع أخيرًا لمانشستر يونايتد، سينتقل إلى كامب نو.

يمثل رايولا أحد أهم اللاعبين في كرة القدم في العالم خلال الوقت الحالي وأبرزهم بكل تأكيد فيما يتعلق بالحديث عن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة أو ما بعدها الدولي النرويجي ونجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند.

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على الرغم من أن الأوضاع المالية لبرشلونة ليست جاهزة تمامًا لمثل هذا الانتقال المكلف المحتمل، إذا كانت هناك فرصة لحدوث ذلك، فإن الصداقة بين رايولا ورئيس برشلونة الحالي يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا.