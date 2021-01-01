رايولا: رأيي يثير جنون الجميع ولم أقصد إيذاء بوجبا ومانشستر يونايتد

اللاعب ارتبط بريال مدريد ويوفنتوس

قال مينو رايولا وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، إنه لم يكن يريد أن يسبب مشاكل للاعب عندما أعلن عن انتهاء مسيرته مع مانشستر يونايتد.

وكيل الأعمال الإيطالي تسبب في حالة من الضجة في ديسمبر الماضي، عندما أكد أن اللاعب سيرحل عن مانشستر قريبًا.

رايولا عاد مرة أخرى لينفي أن هذه التعليقات كان لها أي تأثير سلبي على اللاعب أو فريق المدرب أولي جونار سولشاير.

وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":"لم أرغب في إحداث أي مشكلة وحاولت الحديث عن رأيي فقط، لا أعتقد أن ذلك زعزع استقرار أي شخص".

وأضاف:"مانشستر يقدم مسيرة رائعة وكان على صدارة الدوري لفترة، هل تعتقد أن اللاعبين الكبار مثل بول بوجبا أو سولشاير الذي ربح كل شيء في حياته يتعرضون للاضطراب بسبب ما يقوله مينو رايولا؟".

وتابع:"لم أعد أتحدث عن ذلك، الأمر يجعل الحياة مملة بعض الشيء، كلما أعبر عن رأيي الجميع في إنجلترا يشعرون بالجنون ويصفوني بالوكيل الأفضل أو الأسوأ في العالم، الأندية تتوتر بشدة من الجمهور والصحفيين لدرجة جعلتني لا أتحدث كثيرًا".

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يذكر أن بوجبا الذي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس، لعب 28 مباراة مع مانشستر هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 بكل البطولات.