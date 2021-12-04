رايولا أراد قتله وبات المكروه الأكبر في مانشستر يونايتد.. إبراهيموفيتش يكشف "كارثة" ارتكبها

كشف نجم ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، عن "كارثة" ارتكبها لدى وصوله إلى مانشستر يونايتد تسببت في خسارة مادية للنادي جعلته مكروهًا، وكذلك تسببت في أزمة بينه وبين وكيله مينو رايولا.

وانتهى عقد إبراهيموفيتش مع باريس سان جيرمان في 2016 وبات حرًا للانتقال أينما شاء مجانًا، وكانت كل الأمور تشير إلى وصوله إلى مانشستر يونايتد بعد تعاقد النادي مع جوزيه مورينيو.

رغم إدراك الجميع أن الصفقة قد تمت، تأخر الإعلان الرسمي، وكان الهدف خلف ذلك حملة إعلانية ضخمة من النادي من شأنها أن تُدر 5 ملايين جنيه استرليني على خزائن النادي الإنجليزي.

لكن إبرا وبحسن نية دمّر هذه الحملة قبل أن تبدأ، وكشف عن ذلك بقوله "ذهبت إلى إنستجرام وكتبت أن مانشستر يونايتد هو وجهتي المقبلة، نفذ صبري وسئمت من المفاوضات وقتها".

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كما أضاف "لم أتذكر الأمور التجارية المرتبطة بمانشستر يونايتد، لم يكن من الصحيح الإعلان، كان هذا خطأي، أراد مينو رايولا قتلي".

وواصل "شعرت أنني أقف في رمال متحركة وكان عليّ القيام بشيء للمضي قدمًا ولم أفكر في العواقب، لقد فعلت شيئًا خاطئًا، أعتذر مرة أخرى".

وأتم "وصلت إلى مانشستر يونايتد والجميع يكرهونني، عمومًا كانت طريقة أحبها أن أكون بجانب ما فعلت مثارًا للانتقادات هناك، وقد رددت في الملعب".

الجدير بالذكر أن تجربة إبراهيموفيتش في أولد ترافورد امتدت لمدة 18 شهرًا سجل خلالها 29 هدفًا وحقق ثلاثة ألقاب.