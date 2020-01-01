رايولا: إصابة كيليني أثرت على اندماج دي ليخت في يوفنتوس

رايولا راض عما قدمه الدولي الهولندي مع السيدة العجوز..

أبدى مينو رايولا، وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الإيطالي، رضاه عما قدمه موكله الهولندي مع السيدة العجوز، حتى الآن.

دي ليخت، صاحب الـ20 عامًا، انتقل إلى يوفنتوس، الصيف الماضي، قادمًا من أياكس الهولندي، مقابل 85 مليون يورو تقريبًا.

وقال رايولا، في تصريحات لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية: "لقد حقق استقرارًا رائعًا، وكل شيء سار كما أردنا وعلى النحو الذي نأمله".

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واستدرك: "الشي الوحيد السيء هو إصابة جورجيو كيليني، فمع وجود هذا المعلم العظيم بجوار دي ليخت، كان سيسرع من عملية تطوره وإدماجه في الفريق أكثر".

وتابع: "لكن في بعض الأحيان، إذا لم تغوص في الماء، فلن تتعلم السباحة، أليس هذا صحيحًا؟".

دي ليخت، شارك مع يوفنتوس في 24 مباراة، هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.