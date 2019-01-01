رايس: ماونت قادر على تسجيل عدد أهداف لامبارد

ديكلان رايس يتحدث عن ميسون ماونت وسيره على خطى أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد

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قال ديكلان رايس نجم نادي ويست هام يونايتد إن النجم الصاعد لتشيلسي والمنتخب الإنجليزي ميسون ماونت قادر على تحقيق نفس أرقام مدربه الحالي في البلوز وأسطورة كرة القدم الإنجليزية فرانك لامبارد.

وجاء ذلك على خلفية استدعاء نجم تشيلسي الشاب ميسون ماونت للمنتخب الإنجليزي لأول مرة بعد أدائه المميز في المباريات الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول تألق ماونت، قال رايس إن ذلك لن يكون طفرة موسم واحد على الإطلاق، حيث أنه يمتلك إمكانيات تسمح له بأن يكون أحد أفضل لاعبي العالم مستقبلًا إذا سار على هذا النهج.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وأضاف: "رايس لديه ميزة الجمع بين التسجيل والصناعة، يستطيع أداء العديد من الأدوار في شيء لا يتكرر كثيرًا بالنسبة للاعبي الوسط في الوقت الحالي"

وتابع: "أعتقد أن ماونت سيكون لديه القدرة على كسر الأرقام المسجلة باسم فرانك لامبارد فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، أو الوصول إليها والاقتراب منها على الأقل"

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يذكر أن ميسون ماونت قد حظي بثقة فرانك لامبارد منذ لعبه تحت قيادته في ديربي كاونتي الموسم الماضي، قبل أن يبدأ رحلته كمدرب للبلوز هذا الموسم.