رانييري يمني النفس بالتعاقد مع كاهيل

مدرب فولهام كلاوديو رانييري يتمنى التعاقد مع مدافع تشيلسي المخضرم جاري كاهيل

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق فولهام بأنه يتمنى التعاقد مع مدافع تشيلسي جاري كاهيل في فترة الانتقالات الشتوية.

المدافع الإنجليزي المخضرم كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لفولهام في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك في ظل عدم اعتماد مدرب الفريق ماوريسيو ساري عليه بشكل أساسي.

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ويحتل فولهام حاليًا المركز التاسع عشر في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 14 نقطة، ويعاني للنجاة من الهبوط بعد مرور 22 جولة.

وأبرم فولهام صفقة التعاقد مع نجم ليفربول السابق رايان بابل منذ أيام، ولكن رانييري يتخوف من عدم قبول كاهيل لفكرة الانضمام لفولهام.

وقال المدرب الإيطالي: "لا أعرف هل سيلحق بنا جاري كاهيل أم لا، هو لاعب مهم للغاية، وستكون فكرة رائعة إذا انضم لنا، ولكني غير متأكد من رغبته في القتال معنا وصراعه للنجاة من الهبوط".

يذكر أن رانييري كان قد توج مع ليستر سيتي بالبريميرليج موسم 2015-2016.