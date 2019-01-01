رانييري يطلب التعاقد مع أوريجي كأولى الصفقات الشتوية

رانييري يبدأ مع فولهام مشروع البقاء في البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن كلاوديو رانييري قد أخبر إدارة نادي فولهام بالصفقات التي يريد إتمامها خلال موسم الانتقالات الشتوية. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وكان كلاوديو رانييري قد تولى تدريب فولهام منتصف الموسم الموسم الحالي خلفًا للمقال سلافيسا يوكانوفيتش، وذلك بعد انطلاقة الموسم السيئة.

ويحتل فولهام المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، مما يجعله معرضًا للهبوط في نهاية الموسم، وهو السبب الذي جعلهم يتعاقدون مع رانييري من أجل إنقاذ الفريق.

وبخصوص ذلك، حدد رانييري قائمة اللاعبين الذي يود التعاقد معهم خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك من أجل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين قادرين على المنافسة.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية إن المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي كان هو أو مطالب رانييري من الإدارة، وإن فولهام على استعداد لدفع ما يصل إلى 15 مليون يورو من أجل ضمه.

يذكر أن أوريجي كان قد أعلن من قبل أنه يريد اللعب لدقائق أكثر، مما جعل العديد من الأندية في إنجلترا بفكر في التعاقد معه وتبدأ في الاستفسار عن حالته.