أشرف حكيمي

رانوكيا يُشعل تويتر: "مع صديقي الجزائري أشرف حكيمي"

آخر تحديث
التعليقات (0)
Achraf Hakimi
Getty
جو مرح يسود تدريبات الإنتر

 في تغريدة مازحة نشر مدافع نادي الإنتر أندريا رانوكيا صورة له رفقة زميله أشرف حكيمي على تويتر لكنه لم يتوقع ردود الأفعال التي قابلتها بعد النشر.

وعلّق رانوكيا على صورته مع حكيمي بالقول: "مع صديقي الجزائري أشرف حكيمي"، مرفقاً التغريدة بوجوده ضاحكة في إشارة إلى كونه يُمازح صديقه.

 

اختيارات المحررين

وسرعان ما صحح المغردون لرانوكيا بأن حكيمي مغربياً وليس جزائرياً.

جانب من التعليقات:

 

إغلاق