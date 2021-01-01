رانوكيا يُشعل تويتر: "مع صديقي الجزائري أشرف حكيمي"

في تغريدة مازحة نشر مدافع نادي الإنتر أندريا رانوكيا صورة له رفقة زميله أشرف حكيمي على تويتر لكنه لم يتوقع ردود الأفعال التي قابلتها بعد النشر.

وعلّق رانوكيا على صورته مع حكيمي بالقول: "مع صديقي الجزائري أشرف حكيمي"، مرفقاً التغريدة بوجوده ضاحكة في إشارة إلى كونه يُمازح صديقه.

وسرعان ما صحح المغردون لرانوكيا بأن حكيمي مغربياً وليس جزائرياً.

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