رانجنيك يسخر من "أحلام" جماهير مانشستر لضم هالاند

سخر رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد، من سؤال أحد المشجعين له حول صفقات النادي الصيف القادم.

رانجنيك جاء إلى يونايتد بمنتصف الموسم الحالي كمدرب مؤقت بعد إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير بسبب سوء النتائج.

ومن المقرر أن يستمر الألماني كمدرب حتى نهاية هذا الموسم، قبل تغيير دوره بعدها كمستشار للنادي الإنجليزي.

وخلال وقوفه مع الجماهير لالتقاط الصور معهم والتوقيع على القمصان أمام مقر النادي، سأله أحد الجماهير عن خططه في الانتقالات.

وتحدث معه المشجع عما إذا كان المهاجم النرويجي إرلينج هالاند هو أحد الأسماء المتوقع قدومها للشياطين الحمر.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل ذكر أيضًا ديكلان رايس لاعب وسط وست هام وجول كوندي مدافع إشبيلية.

وجاء رد رانجنيك صادمًا عليه قائلًا:"من؟ بماذا تحلم بالليل؟".

وسرعان ما انتشرت هذه اللقطة بين المشجعين، وسط إعجاب تجاه الطريقة التي رد بها المدرب الألماني على المشجع "الحالم".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ47 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي المتصدر بـ66 نقطة.

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