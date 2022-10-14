"رامون دياز سيرحل عن الهلال بأمر اللاعبين!"

المدرب الأرجنتيني قد يرحل عن الهلال بسبب اللاعبين

يرى الإعلامي الرياضي سعيد أبو داهش، أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، سيرحل عن منصبه بسبب سطوة لاعبي الفريق.

سطوة لاعبي الهلال على الفريق ستجعل دياز يرحل!

أبو داهش قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: " كابتن فريق الهلال سواء سلمان الفرج أو سالم الدوسري، على حسب ما يتردد، هم من تكلموا مع دياز شخصيًا وحذروه".

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وتابع: "هناك إشكالية كبيرة بين اللاعبين والمدرب، والدليل لقطة سالم الدوسري مع دياز حينما غضب بعد تغييره، وهذه اللقطات من المستحيل أن تراها مع البرتغالي ليوناردو جارديم المدرب السابق".

سعيد واصل: "جارديم كان يسير بفكر جديد وكان سيتغير أداء الهلال بشكل كبير، وعلى فهد المفرج المسؤول عن الفريق دور كبير لتقريب وجهات النظر بين اللاعبين والمدرب".

واختتم أبو داهش تصريحاته قائلًا: "إذا رحل دياز عن نادي الهلال سيكون بسبب سطوة اللاعبين على الفريق".

الهلال يقدم نتائج غير جيدة

لم يتمكن فريق نادي الهلال من تحقيق أي انتصار خلال آخر 3 جولات ببطولة دوري روشن للمحترفين، الأمر الذي تسبب في انتقادات للفريق والمدرب دياز.

الهلال خسر أمام التعاون بالجولة الرابعة بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يتعادل أمام الاتفاق سلبيًا، ثم أمام الشباب بهدف لمثله.

ويحتل فريق نادي الهلال المركز الخامس في ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 14 نقطة، متأخرًا عن الشباب المتصدر بفارق 5 نقاط.

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