استحداث منصب إداري جديد في هيكلة المنتخب السعودي

هيكلة جديدة للأخضر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث منصب جديد في الهيكلة الإدارية للمنتخب السعودي.

وأعاد الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل تنظيم الهيكلة الإدارية للأخضر، بعد أن أقر استحداث منصب إداري جديد هو المدير التنفيذي للمنتخب، وسيكون ترتيبه في المسؤولية الإدارية خلف المشرف على المنتخب مباشرة.

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وكشفت صحيفة الاقتصادية السعودية وجود عدة أسماء مرشحة لشغل هذا المنصب الجديد، لكن يُعد محمد الحميد هو الأوفر حظوظًا للفوز به، خاصة لخبرته الكبيرة في الكرة السعودية وعمله مع المنتخب السعودي لـ11 عامًا تقريبًا.

من جانب آخر، سيُقيم المنتخب السعودي الرديف معسكرًا في الرياض الأربعاء القادم استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق في العراق في 30 يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن يقود الأخضر الرديف المدرب يوسف عنبر، وستكون قائمة اللاعبين مشابهة كثيرًا للتي شاركت في آخر معسكرات المنتخب في نهاية مايو الماضي.