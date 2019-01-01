راموس يواجه الإيقاف بعد اتهامه من يويفا

اللاعب تعمد الحصول على الإنذار ضد أياكس..

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدانة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بالحصول على الإنذار عن عمد ضد أياكس الهولندي.

جاء ذلك في الدقيقة 89 من ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والذي انتهى لصالح الميرينجي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتم إيقافه من مباراة الإياب في الخامس من مارس.

وكان راموس قد ألمح في مقابلة عقب المباراة أنه تلقى هذا الإنذار متعمداً لتفادي خطر الإيقاف في ربع النهائي، قبل أن يتراجع عن تلك التعليقات.

على الرغم من ذلك قرر يويفا توجيه الاتهام، لتتحول القضية إلى لجنة الانضباط والقيم في الكيان الحاكم للكرة الأوروبية.

يذكر أن جيفري كوندوجبيا لاعب وسط فالنسيا قد عوقب بالإيقاف لمباراتين، عقب واقعة مشابهة في الدوري الأوروبي أمام سلتيك الاسكتلندي.