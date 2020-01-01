راموس يكشف نصيحة زيدان للفوز بالحادية عشر من دوري أبطال أوروبا

في ذكرى مرور 4 سنوات على البطولة التاريخية

استعاد سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، ذكرياته مع الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في 2016 ونصيحة زين الدين زيدان للفوز بذات الأذنين للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي.

راموس رفع أول لقب له كقائد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2016 بعد الفوز على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية.

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كما تعد هذه البطولة الأولى لزيدان كمدرب ولكنها لم تكن الأخيرة بتحقيقه اللقب 3 مرات على التوالي.

وقال راموس في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "نصيحة زيدان قبل المباراة كانت بالهدوء وعدم استعجال الفوز والسيطرة على مجريات اللقاء، وأكد لنا أنّ الفرص سوف تظهر تباعًا وعلينا استغلالها والقتال لأجل تحقيق اللقب مجددًا".

وتابع: "كنا نعلم قدراتنا جيدًا وتفوقنا على الخصم في الضربات الرأسية ولذلك عملنا على الوصول إلى مرمى المنافس بصورة متواصلة بهدف التسجيل، ونجحت بالفعل في تحويل واحدة من الفرص إلى هدف".

أما بالنسبة للركلات الترجيحية، واصل راموس: "أنا ويان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، نعرف بعضنا جيدًا، وكان من الصعب لعب الكرة على طريقة بانينكا لكنني فعلتها وانتهت داخل المرمى وهذا هو الأهم".

واختتم: "لم أتحدث مع أي لاعب قبل اللقاء، ولكن بعد المباراة توجهت إلى اللاعبين الإسبان وعلى رأسهم خوانفران لأنّه أهدر ركلة جزاء. علينا التحلي دائمًا بالروح الرياضية ومساعدة الجميع".

جدير بالذكر أنّ مارك كلاتنبرج، حكم المباراة اعترف أنّ هدف راموس جاء من تسلل واضح.