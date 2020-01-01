راموس يكتب رسالة مؤثرة عقب وداع دوري أبطال أوروبا

سيرخيو راموس قائد ريال مدريد يكتب رسالة مؤثرة عقب وداع فريقه لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

كتب النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد رسالة مؤثرة عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

جاءت تلك الرسالة في أعقاب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، وأكد خلالها أن النادي سيستمر في القتال خلال الموسم القادم.

وكتب راموس: "لقد مر المواسم الغريب، لقد كان صعبًا للغاية بالنسبة للجميع هنا، والشعور العام متناقض لأننا ريال مدريد ودائمًا نريد الفوز بكل شيء".

المزيد من الفرق

غضب فينيسيوس من زيدان يثير اهتمام باريس سان جيرمان

وأضاف: "يجب أن نتحدث عن فوزنا بالدوري الإسباني، وببطولة كأس السوبر المميزة، لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا كان حزينًا بالنسبة لنا".

وأكمل: "أردنا أن نحقق المزيد، والآن حان الوقت للراحة من أجل العودة من جديد والقتال في الموسم المقبل، فشعار وتاريخ ذلك النادي يستحقان هذا طوال الوقت".

وأنهى تصريحاته: "في الهزيمة أو الفوز فلتحيا مدريد، شكرًا لكل ذلك الدعم الذي جاء دون شروط بالرغم من المسافات بيننا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد ودع دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من نظيره مانشستر سيتي بأربعة أهداف لهدفين في إجمالي نتيجة مواجهتي دور الـ 16.