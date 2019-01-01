راموس يعقب على احتمالية إيقافه بسبب إنذار أياكس

راموس اعترف بتعمد التعرض للبطاقة ثم نفى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عقب سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، إمكانية إيقافه بسبب تعمده الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس بدوري الأبطال الأربعاء الماضي.

وصرح راموس بعد المباراة للمراسلين أنه تعمد الحصول على البطاقة والغياب عن لقاء العودة، ثم نفى الأمر عبر حسابه على تويتر.

وقال راموس مع "ماركا": "أنا أصبت بالذهول بسبب كل تلك الضجة، تعمدت عمل مخالفة، ولكن لم أتعمد الإيقاف والبطاقة".

وأكمل: "لم امتلك خياراً، كانت مرتدة خطيرة بالدقيقة 88 والمباراة كانت مفتوحة، لذا قلت إنني سأكون كاذباً إذا لم أكن أعرف أنني سأتعرض للإيقاف بسببها".

جوارديولا الصغير "مشجع ريال مدريد" يعود لبرشلونة من جديد

🔴 برشلونة يمدد عقد المدرب فالفيردي حتى 2020، دعونا نتعرف سويًا على أبرز أرقام فالفيردي



💢 وهذا أيضًا كان أول تعليق من المدرب عقب تجديد العقد 👈 https://t.co/mbrpd3JzII pic.twitter.com/Uk8uCTnvW4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

أوسبينا: لا ألعب مع نابولي بسبب شروط أرسنال

وواصل الإسباني: "الأمر هو هو مثل معرفتي أنني لم امتلك حلولاً إلا ارتكاب المخالفة، وهذا ما قصدته عندما قلت إن في الكرة يجب اتخاذ قرارات صعبة".

وأشارت التقارير أن إذا أشار حكم المباراة للواقعة في تقريره الخاص بالمباراة قد يتعرض راموس للإيقاف لمباراة إضافية.

وفاز ريال مدريد ذهاباً بهدفين مقابل هدف في أمستردام، ويستضيف أياكس في العاصمة الإسبانية بالخامس من مارس المقبل.