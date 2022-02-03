راموس يُعاني من "شيخوخة" ساقيه وقد تبعده عن قمة ريال مدريد!

تلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة بزيادة الشكوك حول غياب سيرخيو راموس عن مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

وكان راموس قد أصيب في تدريبات باريس بالأسبوع الماضي، ومنذ ذلك الحين سادت حالة من الضبابية حول موقفه من مواجهة فريقه السابق.

لكن الأنباء الواردة مؤخرًا من فرنسا لا تبشر أبدًا، وتضع مستقبل المدافع البالغ من العمر 35 عامًا، بملعب حديقة الأمراء، على المحك.

ما مدى خطورة إصابة راموس؟

إصابة راموس تأتي في ربلة ساقه اليُمنى، وهي نفسها التي تعرض لها في الموسم الماضي مع ريال مدريد، باختلاف أنها كانت في القدم اليسرى.

طبيب باريس سان جيرمان السابق، جان مارسيل فيريت، تحدث لصحيفة لو بريزيان عن تقييمه لإصابة راموس ومدى خطورتها.

الطبيب قال "تسمى بمتلازمة نولوس القديمة، إنها مزعجة للغاية لأنه لا يمكن توقع تطورها حقًا".

كما أضاف "دون الخوض في التفاصيل، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن شيخوخة العضلات وإصابات راموس طوال 19 عامًا بالملاعب قد أضعفت ساقيه".

هل يلحق راموس بمباراة ريال مدريد؟

بالنظر إلى أن هذه الإصابة هي نفسها التي أصابت راموس بالموسم الماضي، فالأرجح أنه لن يلحق بمباراة الذهاب أمام ريال مدريد.

إصابة الدولي الإسباني آنذاك تسببت في ابتعاده لمدة شهر ونصف أو شهرين عن الملكي، وبحسب لو بريزيان فإن لحاقه بمباراة الذهاب أشبه بالمستحيل.

ليس هذا فحسب، بل إن لحاق راموس ومشاركته كاملة بمباراة الإياب يوم 9 مارس في سانتياجو برنابيو، محل شكوك كثيرة أيضًا.

ما هو سجل راموس مع باريس سان جيرمان هذا الموسم؟

منذ وصوله في الصيف وحتى شهر نوفمبر، عانى راموس من إصابة حرمته من المشاركة في أي مباراة مع باريس سان جيرمان.

عاد اللاعب في نهاية نوفمبر وخاض خمس مباريات، وكانت آخر مشاركاته أمام ريمس حيث سجل هدفًا وظهر بصورة مميزة للغاية.

صحيفة "لو بريزيان" طرحت أسئلة كثيرة حيال مستقبل اللاعب في فرنسا في ظل إصاباته الكثيرة، وقد ينتهي المطاف بإنهاء رحلته في بي آس جي بنهاية هذا الموسم.

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