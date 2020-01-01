راموس يعادل رقم كومان للمدافع الأكثر تهديفاً في الدوري الإسباني

إنجاز جديد لقائد العملاق الإسباني

أصبح سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، هو اللاعب الأكثر تهديفاً بمركزه في تاريخ الدوري الإسباني، بعد تسجيله في شباك إيبار بالجولة 28 من البطولة.

ريال عاد مرة أخرى للنشاط الرياضي، مساء اليوم، الأحد، في مواجهة إيبار، طمحاً في مواصلة مطاردة برشلونة على لقب الليجا.

البداية كانت نارية للعملاق الإسباني، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء عن طريق الألماني توني كروس، ليرفع رصيده من الأهداف للرقم 6 وهو الأفضل له مع ريال في موسم واحد.

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راموس نجح في تسجيل الهدف الثاني لريال في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، مستغلاً تمريرة زميله البلجيكي إيدين هازارد، ليعزز تقدم فريقه في الشوط الأول.

الهدف يرفع رصيد راموس التهديفي في الليجا إلى الرقم 67، ليتساوى مع الهولندي رونالد كومان نجم برشلونة السابق صاحب نفس العدد من الأهداف.

ويمتلك قائد ريال مدريد فرصة كبيرة في تخطي هذا الرقم في المستقبل، ليواصل إنجازاته على مدار مسيرته الحافلة مع النادي.

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يذكر أن الفوز يضع ريال مدريد في المركز الثاني بجدول الترتيب بـ59 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة بـ61 نقطة.