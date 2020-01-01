راموس يُزيِّن قائمة ريال مدريد لمباراة غرناطة واستبعاد معتاد لخاميس ويوفيتش
أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي سترتحل لمواجهة غرناطة في الجولة 36 من منافسات الدوري الإسباني يوم الإثنين المقبل.
وشهدت القائمة الاستبعاد المعتاد لخاميس رودريجيز، وبحسب تأكيدات الصحف فالقرار بالاتفاق بين اللاعب وزيزو لرغبة الأول في ألا يكون حبيسًا لدكة البدلاء.
هذا إلى جانب الأنباء المتداولة أن الدولي الكولومبي سيغادر سانتياجو برنابيو بمجرد نهاية الموسم، على أن يكون إيفرتون هو الوجهة الأقرب له في ظل وجود كارلو أنشيلوتي هناك.
خاميس ليس الغياب الوحيد عن الميرينجي، حيث سيغيب ماريانو دياز بسبب الإصابة، بينما سيبتعد لوكا يوفيتش عن المباراة بسبب اختبارات فيروس كورونا وعدم جاهزيته للعودة.
بهذا، فسيكون كريم بنزيما هو الخيار الوحيد المطروح في قائمة مباراة غرناطة في مركز المهاجم الصريح رغم ما ظهر من صور تؤكد أنه شعر بآلام في قدمه خلال مباراة ألافيس الأخيرة.
في الوقت نفسه فعاد سيرجيو راموس مرة أخرى إلى القائمة بعد غيابه عن مباراة ألافيس للإيقاف، مع وجود الثنائي إيدين هازارد وفينسيوس جونيور أيضًا.
القائمة كاملة:
📋 ¡Estos son los 23 jugadores convocados para enfrentarnos al @GranadaCdeF!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/P8icDsgkU6— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 12, 2020
الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة ويمكنه أن يزيد الفارق بينه وبين وصيفه برشلونة إلى 4 نقاط إذا فاز على غرناطة.