راموس يحسم موقفه من الاستمرار مع باريس بعد إحباط الموسم الأول!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن قرار النجم الإسباني سيرخيو راموس الخاص بمصيره مع فريقه باريس سان جيرمان الذي انضم له في الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، بالتزامن مع وجود أنباء عن رغبة باريس سان جيرمان في التخلص منه.

الصحيفة أكدت أن راموس يريد أن يلتزم بالاتفاق الأول مع النادي العاصمي، ويسعى لأن يكمل تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ويريد راموس أن يحقق النجاحات في صفوف باريس سان جيرمان كما فعل بقميص ريال مدريد لسنوات طويلة.

وكان النجم الإسباني قد شارك لمدة خمسة لقاءات فقط حتى الآن مع باريس سان جيرمان في كل البطولات بالرغم من قرب الموسم من النهاية.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية الأسبوع الماضي أن راموس يقترب من العودة للمباريات من جديد مع النادي العاصمي، ومن المتوقع أن يواجه لوريان في بداية أبريل.

جدير بالذكر أن عقد راموس مع نادي باريس سان جيرمان لا ينتهي سوى بنهاية موسم 2022-2023 أي أن أمامه حوالي 15 شهرًا حتى النهاية.