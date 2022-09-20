راموس ومنتخب إسبانيا.. إحباط جديد والموعد في قطر!

قائد "لا روخا" لا يفقد الأمل!

رغم أن الإسباني سيرخيو راموس أكثر من مثل منتخب إسبانيا عبر التاريخ، إلا أنه لا يمر بأفضل أيامه برفقة "لا روخا" بل إنه قد يكون يمر بأيامه الأخيرة بهذا القميص الذي حقق به كل شيء.

فحينما عاد راموس للقائمة المبدئية لمنتخب إسبانيا التي تستعد لخوض مباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا والبرتغال، تضاعف الأمل لدى قائد "لا روخا" بعد فترة من التوتر إثر عدم الاستدعاء للمنتخب من قبل المدرب لويس إنريكي.

إحباط من جديد

لكن جاء خروج راموس من القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبًا لم تشتمل على لاعب ريال مدريد، الأمر الذي أثار إحباط راموس من جديد.

الإسباني الدولي الذي شارك بقميص المنتخب في 180 مباراة ويسعى للوصول إلى لقب أكثر من خاض مباريات دولية في التاريخ والمسجل باسم الكويتي بدر المطوع، غاب عن إسبانيا في الفترة الماضية إثر تعرضه لإصابات عديدة في موسمه الأول بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد.

لكن هذا الموسم اختلفت الأمور تمامًا مع المدرب الجديد للبي إس جي كريستوف جالتييه والذي أشرك راموس في 11 مباراة إلى الآن بكل المسابقات وعاد الإسباني لسابق عهده.

راموس لا يفقد الأمل

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تشير إلى أن راموس يشعر بإحباط شديد في الوقت الراهن وفقًا لمعلوماتها.

لكن تعود الصحيفة لتؤكد أن راموس لم يفقد الأمل بشأن المشاركة مع إسبانيا بالأخص في كأس العالم 2022 الذي سيمثل فرصة لتعزيز أرقامه الأسطورية، وختامها بالمشاركة في المونديال بالنسبة للاعب البالغ من العمر 36 عامًا وسيكمل عامه الـ 37 في مارس 2023.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان ينوي تجديد عقد راموس لعام إضافي بعد أدائه الرائع هذا الموسم.