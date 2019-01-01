راموس: نيمار من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وسنرى ما سيحدث

ويحلل سبب التعثر أمام بلد الوليد في أولى مباريات الميرينجي على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" هذا الموسم

أعطى قائد ريال مدريد سيرخيو راموس تلميحات لا تقبل الشك، عن ترحيبه بقدوم غريم الأمس نيمار جونيور، وذلك في رده على سؤال حول رأيه في الساحر البرازيلي وما يتردد بوجه عام في وسائل الإعلام عن إمكانية انتقاله إلى اللوس بلانكوس هذا الصيف.

وبعد تعادل النادي الملكي أمام بلد الوليد بهدف لمثله في مباراته الأولى على ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" هذا الموسم، سُئل المدافع الأندلسي عن نيمار، فأجاب لصحيفة "ماركا" المدريدية قائلاً "دائم أقول إن نيمار من اللاعبين المفضلين بالنسبة لي، وهو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".

وأضاف "لكن الحديث عن لاعبين ليسوا معنا فيه قليل من الاحترام لهذا الفريق واللاعبين الجدد، عمومًا في المستقبل سنرى ما سيحدث".

وعن الصفقات المتوقعة للريال فيما تبقى من الميركاتو الصيفي، الذي سيغلق أبوابه في ثاني أيام الشهر الجديد، قال قائد المنتخب الإسباني "نتحدث دائمًا عن كل شيء، والسوق لم يغلق أبوابه بعد، وهذا يعني أن هناك إمكانية أن يأتي البعض ويغادر آخرين، لكن علينا أن نكون هادئين، وعمومًا نحن سعداء بقائمة الحالية ونثق أننا سنمضي قدمًا، ودعونا ننتظر ما سيحدث".

في مباراة حصل فيها على جائزة رجل المباراة 🔝



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أما عن سبب التعادل مع بلد الوليد، فقال "علينا أن نكون أكثر قوة، وهذا ما يريده منا المدرب، ونعرف أننا ما زلنا في مرحلة التعلم وأيضًا ما زال الوقت مبكرًا، لكن من المؤسف أننا لا نخرج بنتيجة إيجابية من الشوط الأول، وكنا نأمل في إسعاد الجماهير التي جاءت إلى البيرنابيو للمرة الأولى، ونأمل أن يساعدنا ذلك على التحسن في قادم المواعيد".