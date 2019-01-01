راموس: نحن مع زيدان حتى الموت

قائد ريال مدريد يعلن دعم الفريق لمدربه حتى النهاية

فيسبوك تويتر بلال محمد

دافع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد عن مديره الفني زين الدين زيدان، أمام المطالبات برحيله من تدريب الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة، جلطة سراي التركي مساء غد الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال راموس في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا يمكننا إلا سوى اللعب لتغيير النتائج، سنحاول ألا نخسر نقاط في المباريات القادمة".

زيدان منزعج من أنباء مورينيو ويؤكد: أريد البقاء في ريال مدريد للأبد

وتابع: "نرغب في العودة إلى طريق الانتصارات وتقديم مباراة تليق باسم ريال مدريد".

وعند سؤاله عن إمكانية تولي مورينيو تدريب الفريق في حال رحيل زيدان، قال راموس: "يجب أن نفكر في فريقنا، لا يمكننا التعامل مع أراء الناس، زيدان عالج الفريق وإنه يعرف الفريق بكل تفاصيله".

وواصل: "إذا كان هناك شيء يميز تركيا هو حبهم لكرة القدم، الأجواء تكون جميلة في الملاعب".

وعن مواجهة رادميل فالكاو مهاجم جلطة سراي، قال: "فالكاو لاعب رائع إنه يشكل تهديداً حقيقياً لنا".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أعتقد أن زيدان يستحق المزيد من الاحترام بعد كل ما قدمه لريال مدريد، نحن معه حتى الموت، الطريقة الوحيدة لتحسين الأوضاع هي أن نتحد جميعاً".