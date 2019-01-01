راموس: لا يزعجني ارتباط مورينيو بريال مدريد

هل ينضم جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد خلفاً لزيدان؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد سيرجيو راموس، لاعب وقائد ريال مدريد أنه غير منزعجاً من التقارير التي ربطت مورينيو بالعودة إلى الميرنجي.

وتشير بعض التكهنات الصحفية، إلى أن مورينيو قد يعود إلى ريال مدريد في حال رحيل زين الدين زيدان المدرب الحالي للفريق.

وقال راموس في تصريحات صحفية حول هذا الأمر: "لا يزعجني ارتباطه بالفريق، ليس من الضروري أن أقول إذا ما كان الأمر يزعجني أو لا".

وتابع: "كل ما يخص ريال مدريد، من أخبار وتقارير ما هي إلا تكهنات، في اعتقاد أن أي حديث عن مدرب آخر غير مدربنا هو عدم احترام له".

وواصل: "يجب علينا أن نكون هادئين ونحافظ على العمل الجيد في ريال مدريد، نحن نؤمن بأنفسنا وبمدربنا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد بدأ موسمه بطريقة سيئة، إلا أن نتائجه في الدوري تحسنت، وبعد فوزه على إشبيلية بالأمس وصل إلى المركز الثاني خلف أتليتك بلباو المتصدر بـ 11 نقطة لكل فريق.