راموس: كنت أتمنى مواجهة فريق غير ريال مدريد .. وسأفوز مع ميسي بدوري الأبطال

أعرب سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان عن شعوره لمواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والعودة من جديد إلى "بيرنابيو".

وكانت القرعة قد أسفرت عن مواجهة باريس سان جيرمان لـ ريال مدريد بعد إعادتها، إذ كانت القرعة الأولى والتي شهدت خطأ تقني أسفرت عن مواجهة سان جيرمان لفريق مانشستر يونايتد.

ماذا قال راموس؟



تحدث راموس في حديث مطول مع صحيفة "ESPN" عن قرعة دوري الأبطال، حيث قال: "كنت أتمنى مواجهة فريق آخر بخلاف ريال مدريد، الجميع يعلم كم أحب النادي والمشجعين وذلك لن يتغير أبدا".

وتابع "حان الوقت لمواجهة الحاضر، أنا لاعب في باريس سان جيرمان وسأدافع عن فريقي، سأفعل ما بوسعي لتخطي ذلك الدور".

وواصل راموس "ريال مدريد يمر بوقت جيد لكن لا يزال هناك شهور على تلك المباراة، حان دوري للدفاع عن باريس سان جيرمان"

وأوضح: "اكتشفت مواجهة ريال مدريد عندما كنت في المنزل ووصلت على متن الطائرة، كانت مواجهة مانشستر يونياتد أمرا رائعا كمواجهة قبل تغيير القرعة".

وبالحديث عن العودة إلى برنابيو من جديد كشف راموس "بعد عدم الوداع أمر مثير للاهتمام، كنت أرغب في أن يكون الأمر خلاف ذلك ولكن هذا هو الحال".

وتابع "سأكذب إن قلت أن الأمور لم تكن صعبة العام الماضي عند رحيلي، كنت محظوظًا بما يكفي للعب لسنوات عديدة".





ماذا قال عن شائعات الصحافة الفرنسية؟



أردف الإسباني المخضرم: "لا استمع كثيرًا لما يقال عني في فرنسا، يخبرني أصدقائي ولكن الدخول في ذلك يعد مضيعة للوقت، الشيء الجيد أنني عدت بالفعل".

وشدد: "أنا ممتن للغاية للمعاملة التي أتلقاها في باريس سان جيرمان، هم يراهنون عليّ وهذا يرضيني".

وعن المنتخب كشف: "أتمنى أن أكون ضمن منتخب إسبانيا في كأس العالم، الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو العودة إلى اللعب بشكل طبيعي وعلى أعلى مستوى ثم بعد ذلك لويس إنريكي هو من يقرر ذلك، لكن بالطبع أود أن أعود للمنتخب".

وبالنسبة لموقفه من العودة للمشاركة قائلا: "لا تعلم ما قد يحدث غدًا، إذا سارت الأمور وفقا للخطة في نهاية هذا الأسبوع سانضم إلى الفريق".

ماذا قال عن ميسي ومبابي؟

وبالحديث عن ليونيل ميسي قال راموس: "الآن أتشارك غرفة الملابس مع ميسي ولدينا علاقة جيدة للغاية، نحاول مساعدة باريس سان جيرمان وهدفنا الفوز بدوري الأبطال ويمكننا أن نساهم سويا بأي شيء".

أما عن إمكانية رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد قال: "أحب أن أكون محاطا بأفضل اللاعبين وهو جزء أساسي من باريس سان جيرمان في الحاضر والمستقبل، أتمنى أن يستمر مع فريقي".

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