راموس: سعينا الفوز ومواجهة أتلتيكو مدريد مرهقة

سيرخيو راموس قائد ريال مدريد ونجم دفاع الفريق الملكي يؤكد أن فريقه يعاني في مواجهات الخصم أتلتيكو مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن سعادته بأداء فريقه اليوم في مواجهة أتلتيكو ضمن لقاءات الجولة السابعة من الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راموس عقب المباراة وأكد خلالها أن الفريق كان يبحث عن الفوز في المقام الأول منذ قدومه لملعب الأتلتي.

وقال راموس: "تلك المباريات ضد أتلتيكو مدريد تكون قوية للغاية على المستوى البدني في واحد من أصعب الملاعب التي نزورها خلال المسابقة".

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وأضاف: "الهدف في مثل تلك اللقاءات هام للغاية، لكن الأمور كانت صعبة للغاية علينا هجوميًا بسبب ضيق المساحات، لقد أردنا تحقيق الثلاث نقاط".

وأكمل: "عملنا على تكوين نقاط قوة دفاعية ونتطور بشكل جيد، أعتقد أننا على مستوى رائع عقليًا في الوقت الحالي وعلينا أن نستمر كذلك".

جدير بالذكر أن ديربي العاصمة الإسبانية مدريد كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف على ملعب واندا ميتروبوليتانو ليبقى ريال مدريد متصدرًا برصيد ١٥ نقطة.