مهاجم إسبانيا يقارن بين راموس وبيكيه

تعرف على رأي أسباس في بيكيه وراموس

قارن إياجو أسباس، لاعب سيلتا فيجو، بين قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، ومدافع برشلونة، جيرارد بيكيه كما تحدث عن اهتمام الملكي بضمه.

راموس أصبح أكثر مدافع مشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد مواجهة جالطة سراي يوم الثلاثاء الماضي.

وقال أسباس في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "راموس بين أصعب المدافعين الذين واجهتهم إنّه عنيف للغاية".

وأوضح: "بيكيه أقل عنفًا من راموس وخلال سنوات طويلة كنت في نزاع مع سيرخيو داخل الملعب ولكن بعد اللعب في المنتخب سويًا أصبحنا نعرف بعضنا أكثر".

الهداف الإسباني الأفضل في الليجا النسخة الماضية أشار إلى أنّ العلاقة بينه وبين راموس الآن صارت أكثر احترامًا وأصبحوا أقرب من أي وقت مضى.

واختتم: "منذ موسمين أو ثلاثة وتحديدًا عند انتهاء بطولة كأس العالم تواصل معي ممثلون لريال مدريد وكان هناك اهتمام بالتعاقد معي".

جدير بالذكر أنّ بيكيه اعتزل دوليًا بعد كأس العالم في روسيا بينما أصبح راموس الأكثر مشاركة مع اللاروخا.