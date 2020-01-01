راموس بعد الهدف رقم 100 مع ريال مدريد : نريد تحسين دفاعنا

واقعية كبيرة من القائد..

واصل سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، كتابة التاريخ، وهذه المرة بعد الهدف الذي أحرزه في شباك إنتر بدوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الملكي قد انتصر بثلاثية لهدفين على النيراتزوري في مباراة قوية أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وشهدت تألقًا استثنائيًا للقائد راموس.

راموس أحرز الهدف الثاني من رأسية رائعة، ليكون بذلك إجمالي ما سجله بقميص الميرينجي هو 100 هدفًا خلال 659 مباراة على مختلف الأصعدة.

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بشكلٍ عام، إجمالي ما سجله راموس في مسيرته الكروية 128 هدفًا، مما يجعله أحد أفضل المدافعين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

الدولي الإسباني بعد المباراة قال للإعلام "سعيد جداً على الصعيد الشخصي بعد تسجيل مائة هدف كمدافع، ولكن الجوائز الفردية تأتي في المرتبة الثانية، وسعيد بمساعدة فريقي اليوم على تحقيق الفوز".

كما أضاف "كنا نعرف أنها مباراة صعبة ومعقدة ولكن الأهم كان الخروج بالنقاط الثلاثة حيث كانت المواجهة مصيرية أمام فريق يقاتل للفوز".

وأتم "علينا الاستعداد للمباراة القادمة ونحاول التخلص من المشاكل الدفاعية".

بالطبع، يُعد هدف راموس في شباك أتلتيكو مدريد بنهائي دوري الأبطال 2014 هو الأغلى في مسيرته على الإطلاق، كما أحرز هدفًا آخر في شباك الروخيبلانكوس في نهائي 2016 أيضًا جنبًا إلى جنب مع عدد وفير من الأهداف الحاسمة للريال.

يظل رونالد كومان، المدير الفني الحالي لبرشلونة، هو المدافع الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ الساحرة المستديرة، حيث سجل 253 هدفًا مستغلًا قدراته المميزة في الركلات الحرة وتسديده الدائم لركلات الجزاء.