راموس: الجميع يريد الانتقال إلى باريس .. وهكذا تواصلت مع ميسي

كشف سيرخيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن أنه بدأ مسيرته مع كرة القدم كمهاجم، وأن الظروف وحدها أعادته إلى الخلف.

وأجرى راموس مقابلة مع الشركة الراعية باريس سان جيرمان، بعنوان "رحلتي إلى باريس".

واستعرض راموس في المقابلة أفضل ذكرياته خلال سنواته مع ريال مدريد، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، وبدايته مع كرة القدم.

ماذا قال راموس؟

راموس تحدث أولًا عن بدايته مع الكرة قائلًا: "كنت ألعب كمهاجم وجناح أيمن، وأحيانًا في وسط الملعب، لكن على مر السنين كان اللاعبون يغيبون في الخلف، وكنت أتراجع إلى الدفاع، لكنني أحببت دائمًا اللعب في المقدمة، وأن أكون على اتصال بالمرمى، مع إشبيلية بدأت في الجناح الأيمن وكنت أتقدم دائمًا، كانت تلك مرحلة رائعة".

وأضاف: "منذ أن كنت صغيرًا في الحي، كنت ألعب كمهاجم وأسجل الأهداف دائمًا، وعندما تجعل الأمر عادة تتقنه، لقد أظهرت على مر السنين أنني جيد جدًا في ذلك".

ما هي أفضل ذكريات راموس؟

تحدث راموس عن بعض لحظاته المميزة في كرة القدم قائلًا: "العديد من اللحظات التي لا تُنسى، مثل تلك التي يف لشبونة، بهدف خاص بي في اللحظة الأخيرة، عندما فقد الجميع الأمل".

وأضاف: "كل ذكريات الفوز بدوري الأبطال، وأول مباراة وأهول هدف، لكن إذا اضطررت لاختيار ذكرى واحدة، سيكون هدف لشبونة الذي جعل المباراة تنتقل إلى الوقت الإضافي، ما أدى إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وعن سر ذلك الهدف قال: "إنها حركة متفق عليها وتدربنا عليها كثيرًا، سواء في الركلات الركنية مع مودريتش أو الضربات الثابتة".

وأضاف: "كانت لدينا علاقة جيدة جدًا، وشعور رائع، وفهمنا بعضنا دون نظر، كنا نعرف أن وضعهم في الكرات الثابتة يكون غير متوازن في بعض الأحيان وأنه يمكن الاستفادة من ذلك".

وأردف: "لقد تحركت على القائم البعيد لخداع المنافس ليتحرك نحو منطقة الجزاء، كان هناك الكثير من اللاعبين، وكان هناك ستار خاص لأتمكن من التسديد بمفردي، سيكون دائمًا هدف حياتي".

ما هو شعور راموس بالفوز بلقب أمم أوروبا وكأس العالم؟

راموس حقق لقب كأس العالم 2010 بالإضافة إلى بطولة أمم أوروبا 2008 و2012 مع منتخب إسبانيا، وتطرق إلى ذلك في حديثه.

وقال مدافع باريس: "أشعر بالفخر، إنه أمر لا يتكرر، الفوز بثلاث بطولات متتالية بهذه الأهمية يعد انعكاسًا للعمل والجيل الفريد الذي امتلكناه".

وأضاف: "أتمنى أن نتمكن من تكرار ذلك، ولكن الأمر معقد بشكل متزايد، عندما فزت بكأس العالم وصلت إلى القمة، لكن ذلك لم يعد موجودًا".

وتابع عن منتخب إسبانيا: "أفضل ذكرياتي هي الفوز بهذه الألقاب مع مدربين مختلفين، تمثيل بلادي فخر بالنسبة لي، وأن أكون قائدًا للمنتخب هو أمر شخصي عظيم أيضًا، وآمل أن أتمكن من الاستمرار في القيام بذلك لسنوات عديدة، ولعب المزيد من المباريات".

الوصول إلى باريس سان جيرمان

راموس تحدث أيضًا عن الانتقال إلى باريس سان جيرمان بقوله: "كان الأمر عاطفيًا ومثيرًا ومعقدًا أيضًا، بعد أن قضيت العديد من السنوات في ريال مدريد".

وأضاف: "إنه مشروع رياضي فريد، لقد استمتعت به حقًا مع عائلتي، كنا بحاجة إلى وقت للتكيف، خاصة بسبب المدارس والحصول على منزل جديد، وبعد ذلك أنا متفائل وأحب التحديات، لقد جئت لمحاولة مساعدة الفريق، حتى أتمكن من الفوز مع فريق آخر".

وأضاف: "باريس سان جيرمان هو الفريق الذي يجب التغلب عليه الآن، وذلك بسبب المشروع وجميع اللاعبين في صفوفه، الآن علينا إثبات ذلك على أرض الملعب".

وتابع: "الفريق يملك ديناميكية جيدة، ونطمح للفوز بجميع الألقاب، إنه فريق رائع، ليس لديه تاريخ طويل، لكنه مشروع فريد، وكل اللاعبين الآن يريدون القدوم إلى باريس سان جيرمان، لا يزال لدي نفس الطموح وأريد الاستمرار في الفوز".

واختتم راموس حديثه بالكشف عن أجواء غرفة الملابس في باريس سان جيرمان قائلًا: "تواصلت مع ميسي بالفعل، وهناك نافاس، وتحدثنا بالفعل عن ذلك من قبل، أيضًا مع نيمار والمزيد من اللاعبين، لقد كان الاستقبال مذهلًا، وذلك جعل التكيف أمرًا أسهل".

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