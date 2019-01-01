إنجاز مبهر لإسبانيا بعد ضمان التأهل ليورو 2020
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
واصل المنتخب الإسباني، سجله المميز في تصفيات اليورو، بعد التأهل للمسابقة للمرة السابعة على التوالي.
إسبانيا كانت على وشك الخسارة في مواجهة السويد مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات.
رودريجو مهاجم الماتادور نجح في انتزاع هدف التعادل بالدقيقة 92، لتنتهي المباراة 1/1 وتصعد بلاده لليورو.
7 - 🇪🇸 Spain 🇪🇸 will play their seventh European Championship Finals in a row, their best streak ever:— OptaJose (@OptaJose) October 15, 2019
1996
2000
2004
2008
2012
2016#EURO2020
Congratulations#EURO2020 #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/t3enqpzTlz
وتعد هذه المرة هي السابعة على التوالي لإسبانيا، حيث صعدت للمسابقة أعوام 1996، 2000، 2004، 2008، 2012 و2016 وصولاً للنسخة القادمة.
وشهدت مباراة السويد غياب القائد سيرجيو راموس، وأكثر اللاعبين مشاركة بتاريخ إسبانيا بسبب تعرضه للإيقاف.
وتلعب إسبانيا في ما تبقى لها من مواجهات بالتصفيات أمام مالطة في 15 نوفمبر وضد رومانيا بـ18 من نفس الشهر.