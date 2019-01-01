تصفيات كأس أوروبا

إنجاز مبهر لإسبانيا بعد ضمان التأهل ليورو 2020

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سجل ناصع للإسبان في التصفيات منذ 1996

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

واصل المنتخب الإسباني، سجله المميز في تصفيات اليورو، بعد التأهل للمسابقة للمرة السابعة على التوالي.

إسبانيا كانت على وشك الخسارة في مواجهة السويد مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات.

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رودريجو مهاجم الماتادور نجح في انتزاع هدف التعادل بالدقيقة 92، لتنتهي المباراة 1/1 وتصعد بلاده لليورو.

وتعد هذه المرة هي السابعة على التوالي لإسبانيا، حيث صعدت للمسابقة أعوام 1996، 2000، 2004، 2008، 2012 و2016 وصولاً للنسخة القادمة.

وشهدت مباراة السويد غياب القائد سيرجيو راموس، وأكثر اللاعبين مشاركة بتاريخ إسبانيا بسبب تعرضه للإيقاف.

 
 

وتلعب إسبانيا في ما تبقى لها من مواجهات بالتصفيات أمام مالطة في 15 نوفمبر وضد رومانيا بـ18 من نفس الشهر.

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