رامسي يوجه رسالة وداع لجماهير أرسنال بعد نهاية مشواره
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
بعث آرون رامسي لاعب وسط أرسنال، برسالة وداعية لجماهير فريقه بعدما خاض مباراته الأخيرة مع المدفعجية.
رامسي تعرض للإصابة خلال مباراة الإياب للدور ربع النهائي بالدوري الأوروبي أمام نابولي الشهر الماضي، ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.
الويلزي لن يشارك مرة أخرى بقميص أرسنال، حيث انتقل بالفعل إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر، يتم العمل بها بداية من الموسم القادم.
وقال اللاعب عن نهاية مسيرته مع النادي اللندني:"أشعر بالحزن الشديد بأن مباراة نابولي كانت الأخيرة لي، الإصابة ستبعدني عن المباريات المتبقية، لذلك أشعر بالإحباط لعدم إنهاء مشواري بالطريقة التي أردتها".
It saddens me to say that the game against Napoli was my last game in an Arsenal shirt. Unfortunately it left me with an injury that rules me out of the remaining games. I am really disappointed not to play until the end and give everything for the club while I am still an Arsenal player. Unfortunately it’s out of my hands but I wanted to say thank you to the fans for your support. It has been a journey, on and off the field, and so much has happened in 11 years. I was a spotty young kid coming in and I’m leaving a man, married, father of three boys and full of pride and good memories that I will treasure. It will be emotional this weekend - my last game at home. I Look forward to seeing you there and thank you all again from the bottom of my heart for everything #arsenal #lastgame
وأضاف:"بكل أسف الأمر ليس بيدي، كنت أسعى في الاستمرار ومنح أرسنال كل ما بوسعي، ولكني أشكر الجميع على الدعم الموجه لي".
واستكمل رامسي:"كانت رحلة حافلة داخل وخارج الملعب، العديد من الأشياء حدثت خلال 11 عاماً، كنت طفلاً صغيراً، والآن سأرحل رجلاً متزوجاً ولدي عائلة".
وأنهى نجم المدفعجية:"ستكون نهاية مؤثرة ومليئة بالمشاعر عندما أظهر للمرة الأخيرة على ملعبنا، أتطلع لرؤيتكم جميعاً وأشكركم من أعماق قلبي".
يذكر أن صاحب الـ28 عاماً انتقل لأرسنال قادماً من كارديف سيتي في 2008، ونجح في تسجيل 65 هدفاً وصناعة مثلهم 371 مباراة بقميص الفريق.