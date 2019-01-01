رامسي يشكر نصري وفابريجاس وروزيسكي

على خلفية رحيله عن آرسنال إلى يوفنتوس.. رامسي يشكر نصري وفابريجاس وروزيسكي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يرى النجم الويلزي أرون رامسي إنه تعلم الكثير عن كرة القدم في آرسنال، حيث عنون ذلك من قبل بعباراة "أتيت إلى هنا طفلًا ورحلت رجلًا"

وتوجه رامسي بالشكر إلى الجميع في آرسنال على جلعه شخصًا أفضل ولاعبًا أفضل كذلك، حيث اكتسب الخبرات وتعلم الكثير خلال رحلته هناك.

وخص رامسي ثلاثة أسماء بعينها ليتوجه لهم بشكر خاص نظرًا لأن تأثيرهم في حياته يفوق أي تأثير آخر ونظرًا لأنه تعلم الكثير بتواجده بجوارهم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ مايو ٢٠١٩

وكان هذا الثلاثي هو ثلاثي لعب في خط الوسط لآرسنال في فترات مختلفة، ولكنها كلها عاصرات فترة تواجد النجم الويلزي كلاعب في صفوف الفريق.

اللاعبون الثلاثة كانوا النجم الإسباني سيسك فابريجاس الذي رحل عن آرسنال في 2011، و النجم التشيكي توماس روزيسكي، والنجم الفرنسي سمير نصري.

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يذكر أن أرون رامسي قد أعلن رسميًا انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع آرسنال.