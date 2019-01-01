رامسي: لقد أتيت هنا كفتى ورحلت كرجل

11 عاماً من عمر رامسي قضاهم بين جدران آرسنال

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قدم آرون رامسي وداعاً عاطفياً لجماهير آرسنال في مباراة الفريق الأخيرة على ملعب الإمارات لهذا الموسم.

وقال لاعب الوسط الويلزي لسكاي سبورتس:"لقد كانت رحلة رائعة، 11 عاماً من حياتي، الكثير من الأشياء قد حدثت".

وأضاف:"يمكنك أن تعرف من صوتي كم يعني الأمر بالنسبة لي، أنا ممتن لتلك الفرصة التي جعلتني ألعب لهذا النادي العظيم".

وأوضح:"لقد بقيت 11 عاماً هنا، أتيت فتى في سن 17 عاماً، والآن أرحل كرجل، لدي عائلة وزوجة وأطفال، الكثير من الأشياء قد حدثت بالفعل".

وتابع:"بالتأكيد أنا متحمس للتحدي الجديد والفصل الجديد في حياتي، ولكن اليوم كل شيء يدور حول هذا (الوداع)، هنا نضجت وكبرت".

وكان رامسي قد انضم للجانرز في 2008 قادماً من كارديف الويلزي، فيما لم يتمكن من خوض مباراة اليوم بسبب الإصابة، قبل انتقاله إلى يوفنتوس في صفقة حرة.