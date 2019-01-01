النتائج المباشرة
الانتقالات

رامسي إلى يوفنتوس - راتب خرافي يقترب من كريستيانو رونالدو

آخر تحديث
التعليقات()
Getty/Goal
رامسي أتم الاتفاق بصورة نهائية مع يوفنتوس بعد الموافقة على راتبه الضخم

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي صفقة التعاقد مع آرون رامسي، لاعب أرسنال، على أن يصبح ثاني أكثر لاعب تقاضيًا للرواتب بعد كريستيانو رونالدو.

رامسي لديه عقد ينتهي مع الجانرز في الصيف الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية إنّ اللاعب الويلزي وقّع بالفعل على عقد يمتد لخمس سنوات مع البيانكونيري على أن يكون ساريًا بداية من الصيف الجاري.

اختيارات المحررين

وأوضحت أنّ اللاعب سيحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 140 ألف إسترليني أو ما يعادل 7.2 مليون إسترليني في الموسم.

كريستيانو رونالدو هو صاحب أعلى راتب في صفوف يوفنتوس والذي يصل إلى 27 مليون إسترليني في الموسم.

ويتفوق آرون رامسي في راتبه على باولو ديبالا ودوجلاس كوستا وباقي لاعبي السيدة العجوز.

 

الموضوع التالي:
حارس البحرين يلوم المهاجمين على الخسارة من تايلاند
الموضوع التالي:
الزمالك يصل المغرب لمواجهة اتحاد طنجة بالكونفدرالية
الموضوع التالي:
رسميًا - اتحاد جدة يتعاقد مع هداف الدوري اليوناني
الموضوع التالي:
دي يونج: سأبقى مع أياكس ولن أرحل في الشتاء
الموضوع التالي:
كأس آسيا |تايلاند تُنعش آمالها في التأهل بانتصار ثمين على البحرين
إغلاق