رامسي يشارك في احتفالات يوفنتوس ببطولة الدوري

الويلزي ينضم رسمياً بداية يوليو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن أرون رامسي، لاعب أرسنال الحالي ويوفنتوس مستقبلاً، في احتفالات فريقه الجديد بالتتويج بالدوري الإيطالي هذا الأسبوع.

رامسي انتقل مجاناً إلى صفوف يوفنتوس في الشهور الماضية بعدما قرر عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع أرسنال.

وذكرت "توتوسبورت" أن رامسي متواجد في تورينو، وسيتواجد في مباراة يوفنتوس وأتالانتا مساء الأحد، والتي ستشهد احتفالية الفريق بلقب السيري آ.

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🇩🇿 محرز حقق رفقة مانشستر سيتي كل ما يمكن تحقيقه محليًا.. وبإمكانه إضافة اللقب الرابع له هذا الموسم بعد سويعات قليلة حينما يلاقي واتفورد في نهائي كأس الاتحاد! pic.twitter.com/mh37rNqYGO — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 18, 2019

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وأضاف التقرير أن رامسي سيحيي جماهير فريقه الجديد من مدرجات ملعب "أليانز"، وينتظر أن يشارك في احتفالات اللاعبين باللقب.

وانتشرت صورة لرامسي في شوارع المدينة مع أحد جماهير يوفنتوس، مما يؤكد الأنباء عن حضوره مباراة أتالانتا.

وضمن يوفنتوس قبل عدة جولات تتويجه رسمياً بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي.