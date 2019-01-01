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الانتقالات

راكيتيش ينفي شائعات إنتر ويؤكد البقاء مع برشلونة

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تقارير تفيد بإتمام الصفقة بين الفريقين
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

نفى إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، أنه سيرحل عن الفريق في الفترة المقبلة رغم الشائعات عن اتفاق وشيك بين ناديه وإنتر.

وأكدت عدة تقارير أن الناديين اتفقا على انتقال اللاعب الكرواتي الصيف المقبل في صفقة تقدر في حدود 50 مليون يورو.

وقال الكرواتي على "انستجرام": "أركز فقط على برشلونة، أريد البقاء هنا لسنوات عدة، أنتم تخترعون الإشاعات".

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وأضاف: "وكيلي يدعى أرتورو كاناليس، شكراً"، في تعليق حول النبأ الذي ذكر أن وكيل اللاعب هو أخيه ديان وتصريحاته بأن اللاعب سيرحل عن البلوجرانا.

ويرتبط راكيتيتش مع برشلونة بعقد حتى 2020 ودخل الطرفان في مفاوضات لتمديده ورفع راتبه دون الوصول لاتفاق نهائي.

ويلعب برشلونة مساء اليوم الأحد مع خيتافي ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

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