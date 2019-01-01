راكيتيش: أشعر كأني سائح في برشلونة

تعرف على تصريحات راكيتيش حول قلة دقائق اللعب في برشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد إيفان راكيتيش، لاعب برشلونة، أنّه يحتاج للعب بصورة أكبر مع الفريق بعد قلة مشاركاته مع انطلاق الموسم الحالي.

راكيتيش لم يلعب سوى 186 دقيقة فقط ولم يشارك أساسيًا سوى مرة واحدة فقط.

وقال الكرواتي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الغياب عن المنتخب في الفترة الماضية كان أمر محزن للغاية، صحيح أنني لم أكن في أفضل أحوالي ولكني مع ذلك تمنيت التواجد مع زملائي".

وتابع: "لا أعرف ما الذي سيحدث في برشلونة، أتمنى العب مع الفريق وأحاول تقديم كل ما لديّ لتغيير موقفي خلال المباريات المقبل. عقدي ينتهي بعد عدة أعوام ولا يوجد مكان بالنسبة لي أفضل من البلوجرانا".

صاحب الـ 31 عامًا أشار إلى أنّه لا يتواجد في برشلونة فقط للاستمتاع بالمدينة وزيارة الشاطيء والتسكع في الشوارع ولكنّه يرغب في اللعب.

واختتم: "تحدث مع المسؤولين في النادي والكل يعرف الخيارات التي أتيحت لي والأمر ليس سرًا. أتمنى دائمًا الأفضل لبرشلونة وسوف أقاتل لأكون جاهزًا في أي وقت. أود شكر الجمهور على توجيه التحية لي في لقاء إشبيلية وسوف أتحدث مع الإدارة لمعرفة مصيري".

راكيتيش كان قريبًا من الرحيل في الصيف والانضمام إلى صفوف إنتر الإيطالي إلا أنّ الصفقة لم تتم.